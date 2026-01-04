Vietlott 4/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 4/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 4/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/1 - Xổ số Mega 6/45 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 4/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 2/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/1/2026

Vietlott 2/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/1/2026

- Vietlott 31/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/12/2025

Vietlott 31/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/12/2025

- Vietlott 28/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/12/2025

Vietlott 28/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/12/2025

- Vietlott 26/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/12/2025

Vietlott 26/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/12/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp lịch quay có thay đổi, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Toàn bộ quá trình quay Mega 6/45 được thực hiện tự động và giám sát chặt chẽ, đảm bảo kết quả minh bạch, công bằng và chính xác tuyệt đối.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần chú ý những điểm sau:

- Vé hợp lệ: Vé phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn và có dãy số trùng với kết quả kỳ quay tương ứng.

- Thời gian mua vé: Chỉ những vé được bán trước giờ quay số tối thiểu 15 phút mới được tham dự; vé mua muộn sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải phải hoàn tất thủ tục trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời hạn này, vé sẽ mất giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người chơi trúng các giải dưới 10 tỷ đồng có thể nhận tiền trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, thuận tiện và nhanh gọn.

- Với những giải từ 10 tỷ đồng trở lên, thủ tục nhận thưởng yêu cầu đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott, đảm bảo an toàn và bảo mật tối đa.

- Vietlott luôn cam kết chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng hạn, giúp người chơi hoàn toàn yên tâm khi lĩnh thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm.

- Hình thức thanh toán: Tiền thưởng sẽ được chi trả bằng đồng Việt Nam, và người trúng giải chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân chính xác để quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 4/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.