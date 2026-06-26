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Vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 tại thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh vàng miếng, vàng nữ trang 9999 PNJ cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn trên thị trường. 

Giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026

Lúc 8h, giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 được niêm yết ở mức 14,07 - 14,47 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). 

Vàng nữ trang. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại PNJ, cập nhật lúc 8h ngày 26/6/2026:

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị
Vàng nữ trang 999.9 14.070.000 14.470.000  đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999 14.056.000 14.456.000  đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920 13.734.000 14.354.000  đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99 13.705.000 14.325.000  đồng/chỉ

So sánh giá vàng nữ trang tại PNJ với các thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 26/6/2026): 

Thương hiệu  Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
 PNJ  Vàng nữ trang 999.9 14.070.000 14.470.000  đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999 14.056.000 14.456.000  đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920 13.734.000 14.354.000  đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99 13.705.000 14.325.000  đồng/chỉ
SJC Nữ trang 99,99% 14.110.000 14.460.000  đồng/chỉ
Nữ trang 99% 13.616.800 14.316.800  đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.911.100 10.861.100  đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.898.800 9.848.800  đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.886.500 8.836.500  đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.496.000 8.446.000  đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 5.095.400 6.045.400  đồng/chỉ
Phú Quý Vàng trang sức 999.9  14.000.000 14.500.000  đồng/chỉ
Vàng trang sức 999 13.990.000 14.490.000  đồng/chỉ
Vàng trang sức 99 13.860.000 14.355.000  đồng/chỉ
Vàng trang sức 98 13.720.000 14.210.000  đồng/chỉ
Doji Nữ trang 9999 13.700.000 14.200.000  đồng/chỉ
Nữ trang 999 13.650.000 14.150.000  đồng/chỉ
Nữ trang 99 13.580.000 14.130.000  đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.950.000 14.400.000  đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 13.930.000 14.380.000  đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải Vàng trang sức 24K (99.9)  14.040.000 14.490.000  đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại PNJ và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày. Người mua nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất. 

Hoàng Lan
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