08:53 26/06/2026 Đời sống
Bên cạnh vàng miếng, vàng nữ trang 9999 PNJ cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn trên thị trường.
Lúc 8h, giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 được niêm yết ở mức 14,07 - 14,47 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá một số loại vàng nữ trang tại PNJ, cập nhật lúc 8h ngày 26/6/2026:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng nữ trang 999.9
|14.070.000
|14.470.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 999
|14.056.000
|14.456.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 9920
|13.734.000
|14.354.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 99
|13.705.000
|14.325.000
|đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nữ trang tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 26/6/2026):
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|PNJ
|Vàng nữ trang 999.9
|14.070.000
|14.470.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 999
|14.056.000
|14.456.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 9920
|13.734.000
|14.354.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 99
|13.705.000
|14.325.000
|đồng/chỉ
|SJC
|Nữ trang 99,99%
|14.110.000
|14.460.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99%
|13.616.800
|14.316.800
|đồng/chỉ
|Nữ trang 75%
|9.911.100
|10.861.100
|đồng/chỉ
|Nữ trang 68%
|8.898.800
|9.848.800
|đồng/chỉ
|Nữ trang 61%
|7.886.500
|8.836.500
|đồng/chỉ
|Nữ trang 58,3%
|7.496.000
|8.446.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
|5.095.400
|6.045.400
|đồng/chỉ
|Phú Quý
|Vàng trang sức 999.9
|14.000.000
|14.500.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 999
|13.990.000
|14.490.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 99
|13.860.000
|14.355.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 98
|13.720.000
|14.210.000
|đồng/chỉ
|Doji
|Nữ trang 9999
|13.700.000
|14.200.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|13.650.000
|14.150.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|13.580.000
|14.130.000
|đồng/chỉ
|Bảo Tín Minh Châu
|Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|13.950.000
|14.400.000
|đồng/chỉ
|Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9
|13.930.000
|14.380.000
|đồng/chỉ
|Bảo Tín Mạnh Hải
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|14.040.000
|14.490.000
|đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại PNJ và các thương hiệu trong nước có thể thay đổi liên tục trong ngày. Người mua nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất.