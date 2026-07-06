UAV Ukraine tập kích, cửa ngõ dầu mỏ của Nga hư hại

(VTC News) -

Ngày 6/7, trong bài viết đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết có 56 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị bắn hạ trong cuộc tấn công vào cảng Vysotsk và Ust-Luga.

Trong đó, cảng Ust-Luga là một trong những cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm khác lớn nhất của Nga. Ukraine từng nhắm mục tiêu vào cảng này cũng như mục tiêu năng lượng khác của Nga trong nỗ lực làm suy yếu hoạt động của Moskva trên chiến trường.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một khu vực ở Sumy. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin, hoạt động xuất khẩu từ cảng Primorsk và Ust-Luga trên biển Baltic cùng với cảng Novorossiysk trên biển Đen đạt mức gần kỷ lục 3 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

Hàng loạt vụ tấn công của Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu ở Nga dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu, giá cả tăng vọt và tình trạng người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng. Một số khu vực khác của Nga và khu vực do Nga kiểm soát cũng báo cáo bị Ukraine tấn công trong ngày 6/7.

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm thông tin cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào thành phố Kerch khiến một người thiệt mạng.

Chính quyền thành phố Sevastopol có diện tích lớn nhất bán đảo Crimea và là nơi đóng quân của Hạm đội biển Đen Nga cũng báo cáo về tình trạng mất điện do cuộc tấn công của Ukraine. Sau đó, nguồn điện được khôi phục cho các hộ gia đình.

Thống đốc vùng Kaluga, cách Moskva khoảng 190 km về phía nam tiết lộ thêm máy bay không người lái tấn công khu công nghiệp ở quận Dzerzhinsky, gây ra hỏa hoạn. Tương tự, Thống đốc vùng Yaroslavl, cách Moskva 270 km về phía đông bắc cho biết có 2 người bị thương do mảnh đạn sau cuộc tấn công và có khoảng 70 UAV Ukraine bị bắn hạ trong đêm.

Trong khi đó, thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực ngoại ô hứng chịu đợt tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào rạng sáng 6/7. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là hành động đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine.