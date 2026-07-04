Ukraine tập kích quy mô lớn vào cảng và kho dầu của Nga ở St. Petersburg

(VTC News) -

Thống đốc thành phố St. Petersburg của Nga, ông Alexander Beglov cho biết khu vực bị tấn công bằng máy bay không người lái "quy mô lớn", trong đó nhà ga dầu của thành phố bị ảnh hưởng. May mắn không có thương vong và hậu quả của vụ tấn công đã được xử lý.

Tương tự, Thống đốc tỉnh Leningrad, ông Alexander Drozdenko thông tin máy bay không người lái của Ukraine tấn công cảng Vysotsk, cách St. Petersburg khoảng 170 km về phía tây bắc trên biển Baltic. Cảng này chuyên vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Thành phố St. Petersburg của Nga thường xuyên trở thành mục tiêu của Ukraie. (Ảnh: Telegram)

Theo ông Drozdenko, có khoảng 72 máy bay không người lái của đối phương bị bắn hạ tại khu vực Leningrad.

Trong bài đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng xác nhận: "Lực lượng quốc phòng Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các cảng biển, nguồn thu nhập chính cho cuộc xung đột của Nga và cũng tấn công Kronstadt, mục tiêu quân sự quan trọng cách biên giới quốc gia Ukraine hơn 850 km".

Không có thông tin nào từ Nga về cuộc tấn công vào Kronstadt, căn cứ hải quân lớn gần thành phố St. Petersburg mà Ukraine tấn công trong cuộc tấn công trước đó vào thành phố này hồi tháng 6.

Năm nay, Ukraine tăng cường loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở một số khu vực.

Ở diễn biến khác, Thống đốc vùng biên giới Bryansk của Nga cũng như Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến một người thiệt mạng ở mỗi khu vực và nhiều người khác bị thương. Tại phía nam thành phố St. Petersburg, thống đốc vùng Pskov thông tin thêm có hơn 30 máy bay không người lái bị bắn hạ trong đêm.

Trong khi đó, Nga tuyên bố binh sĩ nước này giành quyền kiểm soát thành phố Konstantinovka. Đây được coi là thành trì huyết mạch lâu năm của Ukraine tại khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền Đông.

“Tin tức quan trọng là Konstantinovka đã thất thủ. Thành phố hiện nằm trọn trong tầm kiểm soát”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Khi tới thăm căn cứ hậu cần trực thuộc Lực lượng Liên quân, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc kiểm soát Konstantinovka “có ý nghĩa chiến lược rất lớn”.