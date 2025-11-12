Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: Quyền lực châu Á đảo chiều, Trung Quốc thế chỗ Mỹ?

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn nhận định, sau APEC 2025, cán cân quyền lực ở châu Á có dấu hiệu đảo chiều khi Mỹ chững lại, còn Trung Quốc tăng tốc dẫn dắt khu vực.

Thanh Nga
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới