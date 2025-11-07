Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: Nước cờ hiểm của ông Tập Cận Bình buộc Mỹ phải 'xuống nước'

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn nhận định nước cờ của Chủ tịch Tập Cận Bình buộc Mỹ phải “xuống nước” trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Thanh Nga
