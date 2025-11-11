Đóng

Chuyên gia: NATO từ liên minh phòng thủ đã trở thành ‘liên minh tấn công’

(VTC News) -

Đại tá Nguyễn Minh Tâm nhận định, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã biến chất từ liên minh phòng thủ thành một "liên minh tấn công".

Thu Hà
