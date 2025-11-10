+
TS. Bùi Ngọc Sơn: Chứng khoán Mỹ dẫn đầu thế giới, Trung Quốc chưa thể đuổi kịp
(VTC News) -
TS. Bùi Ngọc Sơn nhận định, Phố Wall vẫn giữ ngôi vương, chứng khoán Mỹ vượt xa Trung Quốc về sức mạnh và niềm tin nhà đầu tư.
Thanh Nga
Tin mới
Toan tính của Nga và Ukraine khi tuyết phủ trắng chiến hào
07:02 10/11/2025
Thời sự quốc tế
Chuyên gia: Phạt nhẹ, học sinh coi thường nội quy, coi thường pháp luật
07:01 10/11/2025
Tin tức - Sự kiện
TS. Bùi Ngọc Sơn: Chứng khoán Mỹ dẫn đầu thế giới, Trung Quốc chưa thể đuổi kịp
07:00 10/11/2025
VTC NEWS TV
Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người
07:00 10/11/2025
Sao Việt
Nồm ẩm ở Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc kéo dài tới khi nào?
06:49 10/11/2025
Thời tiết
Thị trường bất động sản cuối năm có 'sốt nóng'?
06:45 10/11/2025
Bất động sản
Bí quyết đơn giản giúp cụ bà 102 tuổi minh mẫn, đi 7km mỗi ngày tới chỗ làm
06:41 10/11/2025
Khỏe đẹp
Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 11/2025
06:36 10/11/2025
Thị trường
Nước đun sôi để nguội quá 24 giờ còn đảm bảo an toàn?
06:30 10/11/2025
Gia đình
Cận cảnh sóng đánh tan nát tuyến đường dân sinh ven biển Quảng Ngãi
06:30 10/11/2025
Đời sống
Bão Fung-Wong giật cấp 16, liên tục đổi hướng đi vào Biển Đông
06:29 10/11/2025
Thời tiết
Sáng nay, Quốc hội xem xét công tác nhân sự
06:27 10/11/2025
Chính trị
HAGL thoát thua, ông Vũ Tiến Thành bò trên sân
06:15 10/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Chứng khoán tuần này có còn giảm?
06:15 10/11/2025
Tài chính
Những mẫu nhà mái Nhật 3 tầng được yêu thích hiện nay
06:09 10/11/2025
Bất động sản
Giá vàng hôm nay 10/11: Đi ngang phiên thứ hai liên tiếp
06:03 10/11/2025
Tin giá vàng
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/11/2025: Dần hao tài, Ngọ may mắn
04:05 10/11/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/11: Sư Tử may mắn, Xử Nữ tài lộc
04:02 10/11/2025
Lịch vạn niên
Lịch âm 10/11 - Âm lịch hôm nay 10/11 chính xác nhất - lịch vạn niên 10/11/2025
04:01 10/11/2025
Lịch vạn niên
Kết quả Ngoại Hạng Anh: Man City thắng đậm Liverpool
01:37 10/11/2025
Bóng đá Anh
99% người chơi bị câu đố này lừa
00:01 10/11/2025
Hỏi - Đáp
Bão Fung-Wong đổ bộ Philippines, sức gió mạnh nhất lên tới 185 km/h
23:46 09/11/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp bóng đá Man City 3-0 Liverpool: Doku tạo siêu phẩm
23:24 09/11/2025
Bóng đá Anh
Cây đổ la liệt, đè bẹp xe máy ở TP.HCM sau cơn mưa dông lớn
23:08 09/11/2025
Đời sống
CSGT mở đường cấp tốc đưa tạng hiến của nam thanh niên chết não đi cứu 5 người
22:16 09/11/2025
Tin tức
Bão Fung-Wong giật trên cấp 17 sắp vào Biển Đông, nguy cơ gây sóng cao 8-10m
21:39 09/11/2025
Thời tiết
PTT Nguyễn Chí Dũng kiểm tra thực tế tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
21:25 09/11/2025
Tin nóng
'Giăng bẫy' hợp đồng góp vốn, giám đốc chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng
21:13 09/11/2025
VTC NEWS TV
Khởi tố một phụ nữ chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong
21:00 09/11/2025
Bản tin 113
Fan Việt gọi 'Anh Long', G-Dragon bối rối khiến khán giả cười ngất
20:41 09/11/2025
Sao thế giới