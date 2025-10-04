Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 4/10/2025 - XSLA 4/10

XSLA 4/10. Kết quả xổ số Long An hôm nay 4/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 4/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 4/10/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 4/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 chữ số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 chữ số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 chữ số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 chữ số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 chữ số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 4/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.