Kết quả xổ số Long An hôm nay 20/9/2025 - XSLA 20/9

XSLA 20/9. Kết quả xổ số Long An hôm nay 20/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 20/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 20/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 20/9/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 20/9/2025

Xem thêm KQXS Long An các ngày mở thưởng trước

- XSLA 13/9, kết quả xổ số Long An thứ Bảy ngày 13/9/2025

XSLA 13/9, kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 13/9/2025.

- XSLA 6/9/2025

XSLA 6/9, kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 6/9/2025.

- XSLA 30/8/2025

XSLA 30/8, kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 30/8/2025.

- XSLA 23/8/2025

XSLA 23/8, kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 23/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 20/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.