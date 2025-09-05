Kết quả xổ số Long An hôm nay 6/9/2025 - XSLA 6/9

XSLA 6/9. Kết quả xổ số Long An hôm nay 6/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả các giải thưởng XSLA 6/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/9/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 6/9/2025

Xem lại KQXS Long An các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSLA 30/8, kết quả xổ số Long An thứ Bảy ngày 30/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An có các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

