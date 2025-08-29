Kết quả xổ số Long An hôm nay 30/8/2025 - XSLA 30/8

XSLA 30/8. Kết quả xổ số Long An hôm nay 30/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả các giải thưởng XSLA 30/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 30/8/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 30/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An có các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 30/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.