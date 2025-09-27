Kết quả xổ số Long An hôm nay 27/9/2025 - XSLA 27/9

XSLA 27/9. Kết quả xổ số Long An hôm nay 27/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 27/9/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 27/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 mở thưởng tại đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

- XSMN thứ 3 mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Xổ số miền Nam thứ 5 mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ 6 mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

