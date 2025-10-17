Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 18/10/2025 - XSLA 18/10

XSLA 18/10. Kết quả xổ số Long An hôm nay 18/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 18/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 18/10/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 18/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- 10 giải nhất: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- 20 giải ba: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 3 triệu đồng

- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trùng 5 số cuối so với kết quả giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- Xổ số miền Nam thứ 3 có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 18/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.