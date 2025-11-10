Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 9/11/2025 - XSKH 9/11

XSKH 9/11. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 9/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 9/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 9/11/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 9/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ Ba: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ Năm: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ Sáu: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.

