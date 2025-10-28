Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 29/10/2025 - XSKH 29/10

XSKH 29/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 29/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 29/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 29/10/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 29/10/2025

Xem thêm KQXSKH các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSKH 26/10, kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26/10/2025

XSKH 26/10, kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 26/10/2025.

- XSKH 22/10/2025

XSKH 22/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 22/10/2025.

- XSKH 19/10/2025

XSKH 19/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 19/10/2025.

- XSKH 15/10/2025

XSKH 15/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị để nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- XSMT thứ Ba quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ Năm quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ Sáu quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 29/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.