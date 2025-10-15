Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 15/10/2025 - XSKH 15/10

XSKH 15/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 15/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 15/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải
- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).
- Xổ số miền Trung thứ Hai được mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.
- Xổ số miền Trung thứ Ba được mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.
- Xổ số miền Trung thứ Tư được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Xổ số miền Trung thứ Năm được mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu được mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật được mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.
Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 15/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.