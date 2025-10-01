Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/10/2025 - XSKH 1/10

XSKH 1/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 1/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/10/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 1/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, được tình kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán giải thưởng cho người chơi chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người chơi. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.