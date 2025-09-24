Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/9/2025 - XSKH 24/9

XSKH 24/9. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 24/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/9/2025 - XS đài Khánh Hòa ngày 24/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người chơi không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.