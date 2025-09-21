Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/9/2025 - XSKH 21/9

XSKH 21/9. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 21/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 21/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/9/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.