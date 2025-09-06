Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/9/2025 - XSKH 7/9

XSKH 7/9. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 7/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 7/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/9/2025 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 7/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, những vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng cho người trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên, Huế quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum quay thưởng.

