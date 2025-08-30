Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/8/2025 - XSKH 31/8

XSKH 31/8. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 31/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 31/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/8/2025 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 31/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, những vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng.

Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên và Huế quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.