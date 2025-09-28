Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/9/2025 - XSKH 28/9

XSKH 28/9. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/9/2025 mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 28/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/9/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28/9/2025

Xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa các ngày mở thưởng trước

- XSKH 24/9, kết quả xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 24/9/2025

XSKH 24/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 24/9/2025.

- XSKH 21/9/2025

XSKH 21/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21/9/2025.

- XSKH 17/9/2025

XSKH 17/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 17/9/2025.

- XSKH 14/9/2025

XSKH 14/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/9/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người chơi chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.