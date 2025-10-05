Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/10/2025 - XSKH 5/10

XSKH 5/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 5/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, được tình kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, được tính kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người chơi. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.