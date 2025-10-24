Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 25/10/2025 - XSHG 25/10

XSHG 25/10. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 25/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 25/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:
- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất: trùng 5 số kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 30 triệu đồng.
- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 15 triệu đồng.
- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 10 triệu đồng.
- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 3 triệu đồng.
- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 1 triệu đồng.
- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 400 nghìn đồng.
- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: trùng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, cho vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
- XSMN thứ 2 do đài TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp sẽ quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 3 có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 5 có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 6 có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay số mở thưởng.
- XSMN thứ 7 có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 25/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.