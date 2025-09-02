Triệu trái tim yêu nước chào đón các đoàn diễu binh xuống phố

Sáng 2/9, Hà Nội trở nên rực rỡ và sôi động hơn bao giờ hết khi hàng triệu người dân đổ ra các tuyến phố trung tâm để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Không chỉ là lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn, đây còn là khoảnh khắc cảm xúc, khi nhịp bước của các chiến sĩ hòa cùng nhịp đập của trái tim Nhân dân.
Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, hơn 40 khối quân đội, công an tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của Thủ đô.
Tiếng reo hò của Nhân dân vang lên không ngớt, những chiếc điện thoại được giơ cao để ghi trọn từng khoảnh khắc, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa hân hoan xen lẫn tự hào.
Khi các khối diễu binh bước đi trên những tuyến phố ở Hà Nội, hình ảnh những chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, sải bước đều tăm tắp, trở thành điểm nhấn khó quên.
Từng đội hình, từ khối Chiến sĩ đặc nhiệm Dù, khối Phòng hóa, lực lượng Công an, dân quân tự vệ cho tới khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam… đều toát lên tinh thần kỷ luật và niềm tự hào dân tộc.
Hình ảnh vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ của khối Nữ du kích miền Nam.
Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù do Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đảm nhiệm, đại diện cho lực lượng tinh nhuệ, chuyên thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không, thâm nhập sâu và tác chiến đặc biệt.
Mỗi bước chân, mỗi cái nhìn hướng về phía người dân đều toát lên thông điệp đoàn kết và niềm tin vào tương lai.
Hàng triệu người dân đứng ken đặc hai bên đường, vẫy cờ đỏ sao vàng, nở nụ cười rạng rỡ và hòa vào nhịp bước quân đội.
Khoảnh khắc này như tái hiện trọn vẹn tinh thần “quân với dân như cá với nước”.
Từng hàng chiến sĩ trùng trùng lớp lớp tiến qua, khiến người dân không khỏi trầm trồ trước sự uy nghiêm, kỷ luật của các khối diễu binh.
Khối chiến sĩ Công binh giơ tay chào Nhân dân và hô vang: "Chúc bà con mạnh khỏe".
Những tiếng reo hò, những chiếc cờ được vẫy lên, và những cái bắt tay chào đón các chiến sĩ tạo thành bức tranh sống động, làm sống lại những giá trị lịch sử của dân tộc trong ngày Quốc khánh 2/9.