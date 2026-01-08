Trang sách cũ ngập tràn chữ làm dân mạng xúc động nhớ thời học sinh

(VTC News) -

Trên nền tảng mạng xã hội Threads, một tài khoản tên Minh Vu chia sẻ hình ảnh cuốn sách giáo khoa lớp 9, môn Ngữ Văn lâu không còn sử dụng. Cuốn sách cũ với tấm bìa bị rách, nhiều dấu vết bị gập, cong vênh, phía trong là trang sách đã ngả vàng.

Trên trang sách được phủ kín bởi những dòng chữ ghi chú của học sinh, đè lên những dòng thông tin, kiến thức của sách. Những dòng chữ ghi chú được viết bằng nhiều màu mực và được đánh dấu, gạch chân, tô đậm theo nhiều cách khác nhau.

Trang sách ngữ Văn được "lấp đầy" bởi những dòng ghi chú.

Ngay khi xuất hiện trên Threads, bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Cộng đồng mạng bày tỏ rằng, chỉ cần nhìn thấy những trang sách bị “lấp đầy” bởi bút mực, họ như được đưa trở lại thời học sinh với những đêm ôn bài, gạch chân, viết vội từng dòng để kịp nhớ bài.

Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng chia sẻ rằng họ từng có thói quen ghi chú sách giáo khoa theo cách tương tự người đăng bài. Từ việc gạch chân, khoanh tròn ý chính đến viết thêm chú giải ở lề trang, dán giấy nhớ khi không còn chỗ trống, những cách ghi chép này được xem là “quen như cơm bữa” với không ít học sinh trước đây.

"Cô giáo giảng bài đến đâu, ghi chú đến đó", một tài khoản chia sẻ.

Những cuốn sách giáo khoa được cất gọn trong góc tủ, giấy ngả màu theo năm tháng, nhưng từng nét chữ, từng dòng chú thích lại cho thấy sự chăm chút và nghiêm túc của người học năm nào. Với nhiều người, đây không đơn thuần là sách giáo khoa, mà là “nhật ký học tập” - nơi lưu giữ cách tư duy, cảm xúc và cả áp lực một thời.

Một tài khoản chia sẻ về hình ảnh sách giáo khoa lớp 9, vẫn còn được giữ gìn đến hiện tại.

Bên cạnh đó, không ít “cựu học sinh” cũng chia sẻ những trang sách được “trang trí” theo cách rất riêng và đầy sáng tạo. Họ tô màu, vẽ thêm chi tiết vào các hình minh họa có sẵn trong sách. Nhờ những nét vẽ và mảng màu ấy, các trang sách vốn chỉ có hai màu đen và trắng trở nên sinh động hơn.

Khi nhìn lại, không ít người bật cười vì sự nghịch ngợm của những nét vẽ năm nào, coi đó là một phần ký ức vui nhộn về quãng thời gian học sinh hồn nhiên gắn liền với những trang sách quen thuộc.