TP.HCM lý giải việc tháo dỡ 3 biệt thự tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo chiều 20/11, ông Mai Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM – cho biết 3 biệt thự đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng về kết cấu, xuất hiện nhiều vết nứt và hư hại, không còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Theo kết quả kiểm tra của Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường STA, các biệt thự này đều đã xuống cấp nặng. Hệ thống tường và kết cấu chịu lực xuất hiện vết nứt dày, lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công cũng như trong sinh hoạt thường xuyên.

Ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Sở Xây dựng TP.HCM đã tiếp nhận báo cáo kiểm định và nhanh chóng trình UBND TP.HCM. Trên cơ sở này, thành phố quyết định tháo dỡ 3 căn biệt thự có nguy cơ mất an toàn nhằm bảo đảm an toàn cộng đồng và giữ đúng tiến độ thi công dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất nói trên.

“Thành phố đã thông qua đề xuất và quyết định tháo dỡ 3 biệt thự có nguy cơ mất an toàn. Các công trình còn lại trong khu vực sẽ tiếp tục được duy trì và sử dụng”, ông Tùng cho biết.

Nhiều biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã xuống cấp.

Đây là một phần trong kế hoạch phát triển hệ thống công viên cây xanh và không gian công cộng của thành phố, trong đó có hạng mục xây dựng đài tưởng niệm những nạn nhân tử vong do đại dịch Covid-19.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, dự án công viên và đài tưởng niệm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ được triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào ngày 10/6/2026, bao gồm các hạng mục cây xanh, không gian vui chơi công cộng và nhiều tiện ích phục vụ cộng đồng.

Giai đoạn 2 sẽ bao gồm việc mở rộng đường Trần Bình Trọng từ Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương, với chiều dài khoảng 400 m, giúp cải thiện kết nối giao thông trong khu vực.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, với diện tích hơn 44.300 m², nằm tại vị trí chiến lược, tiếp giáp ba tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, gần các nút giao trọng điểm như Ngã Sáu Cộng Hòa và Ngã Bảy Lý Thái Tổ.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (trước đây là Nhà khách Chính phủ) có diện tích 4,3ha.

Trước đây, khu đất này là Nhà khách Chính phủ, thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao, với 7 căn biệt thự cổ đã bỏ trống trong suốt một thời gian dài. Theo quyết định của thành phố, khu đất này sẽ được chuyển đổi thành công viên công cộng phục vụ người dân và bao gồm các hạng mục quan trọng như đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực nhằm phát triển công viên cây xanh, không gian vui chơi công cộng, đài tưởng niệm và khai thác không gian ngầm. Thành phố cũng kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài và công viên công cộng tại khu đất này.

Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ là Tập đoàn Sun Group để triển khai dự án.

Ngoài việc xây dựng công viên và mảng xanh, khu đất này sẽ được lồng ghép nhiều hạng mục phục vụ người dân và chính quyền địa phương, giúp cải thiện môi trường sống trong khu vực trung tâm TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, tỷ lệ công viên cây xanh trong khu trung tâm thành phố hiện nay rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch và việc ưu tiên phát triển công viên tại khu đất này là rất cần thiết. Đây sẽ là một bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống của người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa, Tập đoàn Sun Group sẽ tài trợ toàn bộ chi phí, nhằm trao tặng công trình cho người dân TP.HCM. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.