Công viên Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 có thêm không gian ngầm

Chia làm 2 giai đoạn

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Theo đó, khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất trung tâm TP.HCM, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp 3 tuyến đường (Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng), giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai.

Toàn cảnh khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ nhìn từ trên cao.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ có hình tam giác từng thuộc sở hữu của Hứa Bổn Hòa, thường được biết với tên Chú Hỏa, một trong những thương nhân giàu có và quyền lực nhất phía Nam đầu thế kỷ 20.

Sau năm 1975, khu vực này được chuyển thành nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý. Trong thời gian này, ngoài việc khai thác nhà khách, sân vườn cũng được cho thuê tổ chức sự kiện hoặc đám cưới. Gần chục năm trước, khu đất và các biệt thự đã bỏ hoang. Hiện tại, khu đất số 1 Lý Thái Tổ còn 7 căn biệt thự trong khuôn viên.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 10 (cũ), được UBND TP.HCM phê duyệt tại quyết định số 5260/QĐ-UBND, khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc ô phố II-N1 (diện tích 4,36 ha) có chức năng đất hỗn hợp, với mật độ xây dựng 20%, tầng cao 1–15 tầng, và hệ số sử dụng đất 2 lần.

Trong đó, đất hỗn hợp (2,18 ha) có mật độ xây dựng 35%, tầng cao công trình 2 - 15 tầng, hệ số sử dụng đất 4 lần. Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị (2,18 ha) có mật độ xây dựng 5%, tầng cao 1 tầng.

Trên cơ sở quy hoạch 1/2000 điều chỉnh cục bộ, khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ sẽ được đầu tư công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức xã hội hóa.

Bên trong khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.

Để triển khai dự án phát triển công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, cần xử lý di dời tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương, hiện đang được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – chi nhánh TP.HCM sử dụng.

Tuy nhiên, đại diện Tập đoàn cho biết việc di dời phải đảm bảo bố trí mặt bằng thay thế và hoàn thiện lắp đặt, kết nối hạ tầng viễn thông để duy trì cung ứng dịch vụ trước khi tòa nhà có thể được di dời.

Vì vậy, Sở Xây dựng TP.HCM nhận thấy, việc di dời tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương để bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ xây dựng công viên khó có thể hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2026. Sở Xây dựng đề xuất triển khai xây dựng công viên tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành việc xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, không bao gồm tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương. Thời gian hoàn thành, trước ngày 10/2/2026. Giai đoạn 2 tổ chức di dời tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương và hoàn chỉnh việc chỉnh trang công viên tại khu đất này. Thời gian hoàn thành trong quý II/2026.

Tháo dỡ 3 biệt thự

Theo kết quả đánh giá, phân loại công trình biệt thự của Hội đồng phân loại biệt thự TP.HCM, 7 công trình biệt thự tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc nhóm 2.

Nhiều biệt thự trong khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ bị xuống cấp.

Theo kết quả kiểm định, có 3 công trình biệt thự (2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực, bê tông bị thấm, rêu mốc, bong tróc, cho thấy công trình đã bị xâm thực và ăn mòn nặng, làm suy giảm chất lượng kết cấu.

Trong khi đó, 4 biệt thự còn lại (1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện hư hỏng, vẫn đảm bảo khả năng chịu lực.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương tháo dỡ 3 công trình biệt thự (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ và bao gồm phần diện tích xung quanh toàn bộ khu vực giới hạn bởi phạm vi 3 trục đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm.

Công nhân đang phá dỡ biệt thự tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.

Đồng thời, tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu vực, di dời các công trình nằm trong phạm vi công trình để đầu tư xây dựng công viên, đáp ứng mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng. Kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức BT không thanh toán.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng kiến nghị đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng - đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương - bằng nguồn ngân sách TP.HCM với tổng bề rộng mặt cắt ngang 23 m. Thông qua bản vẽ phương án quy hoạch tổng mặt bằng công viên cây xanh tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.