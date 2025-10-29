Công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại TP.HCM sẽ xây xong trước Tết

(VTC News) -

Văn phòng UBND TP.HCM ngày 29/10 đã có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Ông Nguyễn Văn Được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất vàng số 1 đường Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ, là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời chậm nhất ngày 31/10.

Công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại TP.HCM sẽ được nhà tài trợ xây dựng xong trước Tết Nguyên đán 2026.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, đơn vị tài trợ sẽ triển khai xây dựng công viên cây xanh, không gian vui chơi cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Dự kiến, các hạng mục này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại 7 biệt thự hiện có trong khu đất trước ngày 10/11; đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực này.

UBND phường Vườn Lài được giao tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, hoàn thành trước ngày 30/11.

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì lấy ý kiến cộng đồng về ý tưởng và phương án thiết kế khu công viên do đơn vị tài trợ đề xuất trong vòng 15 ngày, sau đó tổng hợp để nhà tài trợ hoàn thiện phương án cuối cùng.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo quá trình thi công công viên cho đến khi hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mảng xanh hiếm hỏi còn sót lại tại trung tâm TP.HCM sẽ được đầu tư công viên, đài tưởng niệm, công trình công cộng phục vụ người dân.

Cuối tuần trước, Sở Xây dựng TP.HCM đã trình UBND thành phố phương án triển khai các dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Theo đề xuất, khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng công viên cây xanh, mở rộng đường, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm… theo hình thức xã hội hóa.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (trước đây là Nhà khách Chính phủ) có diện tích 4,3ha, nằm tại vị trí đắc địa, tiếp giáp ba tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, gần các nút giao trọng điểm như Ngã Sáu Cộng Hòa và Ngã Bảy Lý Thái Tổ. Đây được xem là một trong những mảng xanh hiếm hoi còn lại giữa khu trung tâm TP.HCM với mật độ cao ốc dày đặc.