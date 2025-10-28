Người dân TP.HCM nhường đất, mở lối cho dự án giao thông khu Nam

(VTC News) -

Gần chục năm kể từ khi HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, dự án cầu đường Nguyễn Khoái nối liền ba quận trọng yếu (Quận 1, Quận 4 và Quận 7 cũ) nay đã chuẩn bị khởi công vào tháng 11/2025. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông lớn của TP.HCM mà còn là hy vọng bền bỉ của người dân khu Nam thành phố.

Cầu Nguyễn Khoái sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực kẹt xe cửa ngõ TP.HCM.

Người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, những ngày cuối tháng 10, khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Khoái nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng. Mức độ ảnh hưởng ở mỗi gia đình khác nhau, có hộ chỉ lùi vài mét, có hộ phải giải tỏa toàn bộ nhưng điểm chung là tinh thần tự nguyện, đồng thuận vì lợi ích chung.

Các hộ dân dọc tuyến đường Nguyễn Khoái đã bắt đầu dỡ nhà, nhường đất cho dự án làm cầu đường Nguyễn Khoái.

Dọc khu vực này, người dân tất bật dọn dẹp, lui vào sâu hơn để nhường đất cho dự án. Hai bên đường, những khoảng đất trống ngày một rộng - đó không chỉ là diện tích bị thu hồi, mà còn là không gian của một đô thị mới khang trang, thông thoáng hơn.

Anh Hoàng Minh Tùng, cư dân phường Khánh Hội (TP.HCM), chia sẻ: “Tôi đi làm mỗi ngày qua cầu Kênh Tẻ hoặc Nguyễn Văn Cừ… kẹt xe là chuyện thường. Khi biết cây cầu Nguyễn Khoái sắp được xây, tôi mừng lắm. Nhà tôi bị lùi vào 6 m, diện tích bị thu hẹp, nhưng tôi đồng ý ngay chỉ mong dự án sớm hoàn thành để người dân đỡ khổ”.

Ông Trần Văn Nhã, sinh sống trên đường Nguyễn Khoái hơn 20 năm, cho biết gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. “Mức bồi thường được đánh giá hợp lý nên chúng tôi đồng thuận. Mất một phần nhà nhưng đổi lại là con đường thông thoáng, khu vực này chắc chắn phát triển mạnh”, ông Nhã nói.

Người dân sửa chữa lại căn nhà sau khi bàn giao mặt bằng lùi sâu vào bên trong.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP.HCM (Chủ đầu tư công trình), dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng mức đầu tư hơn 3.724 tỷ đồng, tổng chiều dài gần 5 km, gồm phần cầu chính dài khoảng 2,5 km và đường dẫn dài 2,3 km. Công trình kết nối từ đường Nguyễn Khoái (Quận 4 cũ) đến đường Trần Xuân Soạn (Quận 7 cũ), và kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 1 cũ).

Trên địa bàn phường Vĩnh Hội (sau sáp nhập từ Quận 4) công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bắt đầu từ cuối năm 2024, với tổng chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Toàn tuyến có 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân, tổng diện tích thu hồi hơn 8.938 m², trong đó có 12 hộ phải di dời toàn bộ.

Theo kế hoạch, tháng 11/2025 dự án khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối 2027.

Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 4 cũ (nay phối hợp với đơn vị trung tâm TP.HCM) đang triển khai chi trả tiền bồi thường, dự kiến hoàn tất trong quý IV/2025. Song song đó, chủ đầu tư đang hoàn thiện thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán để khởi công vào đầu tháng 11 tới.

Đại diện Ban Giao thông cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và các hộ dân để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Khi hoàn thành vào cuối năm 2027, dự án sẽ đóng góp đáng kể vào việc giảm tải giao thông khu Nam”.

Kỳ vọng mở không gian phát triển mới

Ở phía Nam TP.HCM, các trục đường như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Bá Trạc, cầu Kênh Tẻ… từ lâu đã trở thành điểm nóng ùn tắc giao thông. Dòng phương tiện dày đặc, di chuyển chậm trễ, nút giao “cổ chai” thường xuyên gây ách tắc và ảnh hưởng tới phát triển toàn diện của khu vực.

Chính vì vậy, dự án cầu vượt Nguyễn Khoái được xem như lời giải hiệu quả. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ phân luồng, chia tải lưu lượng phương tiện, kết nối liền mạch giữa trung tâm thành phố và khu Nam - rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao hiệu quả giao thông.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác công trình giao thông, thông tin về dự án cầu đường Nguyễn Khoái.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho rằng: “Dự án không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế – xã hội, bất động sản và dịch vụ ở khu Nam”.

Ngoài việc cải thiện giao thông, người dân tin rằng cây cầu Nguyễn Khoái sẽ mở ra chuỗi phát triển đô thị đồng bộ cho cả khu vực. Các tuyến ven sông, khu dân cư hiện hữu sẽ được chỉnh trang, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại – dịch vụ – du lịch phát triển.

Dọc tuyến đường Nguyễn Khoái, hàng loạt công trình đang xây dựng, xen lẫn với những căn nhà đang tháo dỡ. Người dân bàn tán sôi nổi về “cây cầu tương lai” – như dấu mốc thay đổi bộ mặt nơi họ sống.

“Chúng tôi chờ đợi từng mốc giới, từng đợt đo đạc. Giờ khi thấy nhà bên cạnh tháo dỡ, chúng tôi cũng làm theo. Khi cây cầu thông xe, chắc chắn con đường này sẽ rất khác”, bà Nguyễn Thị Kim Tú - người dân phường Vĩnh Hội chia sẻ.

Công trình dài gần 5km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 2,5 km và phần đường 2,3 km.

Không chỉ cầu Nguyễn Khoái, TP.HCM đang đẩy nhanh nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Bình Tiên, Quốc lộ 50, tuyến Vành đai 3… nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông giai đoạn 2025 - 2030. Những dự án này được kỳ vọng tạo nên mạng lưới kết nối đồng bộ, giúp thành phố bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng.