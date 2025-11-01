TP.HCM mời Nhân dân cả nước góp ý xây Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

(VTC News) -

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang phát đi thông tin mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Đây là biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19; là công trình thể hiện trọn vẹn, sâu sắc truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của người dân thành phố.

Công trình dự kiến đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (trước đây là nhà khách Chính phủ, Quận 10 cũ).

Thông báo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trân trọng mời nhân dân cả nước cùng tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của biểu tượng từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/11. Sau thời gian này, Sở sẽ tổng hợp các ý kiến, ý tưởng góp ý để trình cơ quan chức năng, chuẩn bị cho xây dựng công trình.

Công viên và Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 được đặt giữa nơi sầm uất của khu trung tâm thành phố ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Ý tưởng cho công trình biểu tượng cần thể hiện 3 thông điệp: Từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc của TP.HCM; Tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng và lời nhắc nhở cho tương lai.

Cụ thể, từ giai đoạn lịch sử đặc biệt của TP.HCM, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn và ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh, vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, TP.HCM đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

TP.HCM ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh, sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch COVID-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 cùng không gian công cộng, công viên cây xanh tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài do Tập đoàn Sun Group mong muốn tặng người dân TP.HCM.

Thành phố đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên. Trong đó có bố trí tượng Đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (trước đây là Nhà khách Chính phủ) có diện tích 4,3ha, nằm tại vị trí đắc địa, tiếp giáp ba tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, gần các nút giao trọng điểm như Ngã Sáu Cộng Hòa và Ngã Bảy Lý Thái Tổ. Đây được xem là một trong những mảng xanh hiếm hoi còn lại giữa khu trung tâm TP.HCM với mật độ cao ốc dày đặc.