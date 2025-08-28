TP.HCM đề xuất cán bộ đi làm xa được hỗ trợ tiền thuê nhà đến 10,4 triệu/tháng

(VTC News) -

Chiều 28/8, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) với nhiều nội dung liên quan đời sống, dân sinh sau khi TP.HCM sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Tại kỳ họp, UBND TP.HCM trình HĐND các tờ trình gắn trực tiếp với công tác tổ chức bộ máy; chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng sau hợp nhất và các chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động về TP làm việc.

Trong đó, về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn TP.HCM bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhóm cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên, được hỗ trợ 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Kim Sáng)

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 0,9 được hỗ trợ 8 triệu đồng người/tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7, không có hệ số phụ cấp chức vụ và người lao động được hỗ trợ 4,8 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ từ 1/7/2025 đến hết 30/6/2027. Những người được hỗ trợ kinh phí thuê nhà là nhóm chưa được bố trí nhà ở công vụ.

UBND TP.HCM cũng trình HĐND TP xem xét, thông qua quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, người lao động theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo tờ trình, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ đối với các đối nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định. Các đối tượng còn lại được chi thu nhập tăng thêm tối đa 3.000.000 đồng/người/tháng.

Với các cán bộ, công chức, người lao động bị ảnh hưởng việc làm do sáp nhập, TP có các chế độ hỗ trợ đào tạo việc làm, cho vay vốn để giải quyết việc làm.

Tại kỳ họp chuyên đề chiều nay, HĐND TP.HCM xem xét 35 Nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết sát sườn với các hoạt động của chính quyền sau sáp nhập. (Ảnh: Kim Sáng)

Theo tờ trình của UBND TP, mức hỗ trợ vay tối đa để hỗ trợ giải quyết việc làm và mở rộng việc làm là 300 triệu đồng/người. Tuy nhiên, mức vay cụ thể cho từng người sẽ do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP xem xét, căn cứ vào nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn và mỗi người sẽ được hỗ trợ 1 chu kỳ vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP bằng hình thức tín chấp.

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Thời gian vay vốn trong vòng 5 năm kể từ ngày có quyết định thôi việc.

Với chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, cán bộ công chức đã nghỉ việc do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND TP trình HĐND thông qua mức hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Ngân sách TP sẽ chi trả kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi tổ chức đào tạo nghề cho những người bị ảnh hưởng, với mức tối đa là 12 lần mức lương cơ sở/người/khóa học.

Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách đã nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy có nhu cầu học nghề, được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận, tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp, hoặc đào tạo dưới 3 tháng.

Trong đó ngoài hỗ trợ chi phí đào tạo nghề còn hỗ trợ chi phí tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày, chi phí đi lại 200.000 đồng/người/khóa học.

Thời gian thực hiện trong là 24 tháng.

TP sẽ xây dựng và công bố công khai danh mục các ngành, nghề đào tạo dựa trên các phân tích, dự báo khoa học về nhu cầu nhân lực tại địa phương, để định hướng cho người học và các cơ sở đào tạo; khuyến khích các khóa học chất lượng cao. Đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và xu hướng thị trường.