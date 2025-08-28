Nhà ở, thu nhập thêm cho cán bộ công chức TP.HCM được quyết sau kỳ họp hôm nay

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều nay 28/8.

Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP.HCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Trong đó, các đại biểu sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn gắn trực tiếp với công tác tổ chức bộ máy; chính sách cho cán bộ công chức, viên chức; an sinh xã hội.

Tại kỳ họp hôm nay, HĐND TP.HCM sẽ xem xét nhiều tờ trình liên quan đến chế độ, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức TP sau sáp nhập. (Ảnh minh họa)

Theo chương trình dự kiến, HĐND TP.HCM xem xét, cho ý kiến tờ trình của UBND Thành phố quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, lao động thôi việc sau khi sắp xếp bộ máy; các quy định chế độ hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thôi việc sau sắp xếp.

Đại biểu HĐND TP.HCM cũng xem xét tờ trình về giải quyết nhà ở công vụ, ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, cho ý kiến về quy định chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Các quy chế về quản lý nhà nước sau sắp xếp cũng sẽ được kỳ họp xem xét, như ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND TP.HCM; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời bãi bỏ, sửa đổi nhiều nghị quyết cũ không còn phù hợp.

Một loạt các quyết sách sát sườn về giáo dục và y tế, an sinh xã hội cũng được xem xét. Như tờ trình nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí và các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; các chi phí điều trị mắt với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và ban hành chính sách khen thưởng, bồi dưỡng cộng tác viên dân số.

Nhiều công trình trọng điểm và việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD cũng sẽ được xem xét.

Đặc biệt, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua chính sách phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, nơi tập trung đông lao động của TP.HCM.

Đồng thời, TP.HCM cũng sẽ quy định rõ giá dịch vụ y tế tại 2 bệnh viện và Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP cũng xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; xem xét quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, như đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân, nút giao thông Gò Công và nhánh nối Xa lộ Hà Nội đến đường Vành đai 3. Đồng thời, xem xét việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD...