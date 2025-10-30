Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall hoan nghênh và bày tỏ coi trọng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Anh.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, Ngài McFall khẳng định Anh luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, quốc phòng... Chủ tịch Thượng viện Anh cũng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ về tình hình lũ lụt tại Việt Nam hiện tại.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ hài lòng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất, góp phần quan trọng làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Anh, Ngài Mcfall tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên kênh hợp tác nghị viện; khẳng định Thượng viện Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Anh hợp tác với Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật.

Ngài Mcfall gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Anh trong hệ thống chính trị Anh, cũng như những đóng góp tích cực của Ngài Mcfall và các Lãnh đạo Quốc hội Anh cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh thời gian qua và đề nghị Thượng viện Anh ủng hộ mở rộng hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ và hợp tác giữa các địa phương hai nước trên các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh như tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng cần đẩy mạnh triển khai các sáng kiến hợp tác song phương về giáo dục - đào tạo, nhất là trong khuôn khổ các chương trình học bổng Chevening, Newton, hợp tác đại học và đào tạo nghề; khuyến khích các viện, trường của Anh mở rộng chi nhánh, liên kết đào tạo tại Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.

Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghị viện hai nước trong việc giám sát việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí cần duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước; phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát chính sách, cũng như trao đổi học thuật, qua đó đẩy mạnh và nâng tầm hợp tác trên kênh nghị viện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời chào và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Anh Mcfall of Alcluith.