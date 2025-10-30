Tổng Bí thư Tô Lâm gặp ông Tony Blair

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ông Tony Blair; đánh giá cao những nỗ lực của ông trên cương vị Thủ tướng Anh trước đây cũng như Chủ tịch Viện Tony Blair hiện nay đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh; hoan nghênh những sáng kiến và hoạt động hợp tác của Viện Tony Blair trong việc hỗ trợ tư vấn chính sách, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và tăng cường năng lực quản trị ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đang có khát vọng phát triển lớn, nhanh nhưng phải ổn định, minh chứng bằng việc ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và bước đầu triển khai đã có những kết quả nhất định.

Trong quá trình phát triển này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Anh, trong đó coi hợp tác về chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và quản trị công là những trụ cột hợp tác quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và thành viên đoàn Việt Nam tại cuộc gặp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Tony Blair bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chúc mừng Việt Nam và Anh đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, nhất là với những cải cách mạnh mẽ gần đây trong sắp xếp tổ chức bộ máy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Tony Blair khẳng định Việt Nam hiện đang là một điểm sáng của thế giới, nhấn mạnh Viện Tony Blair sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Viện có thế mạnh như tư vấn chính sách về xây dựng trung tâm tài chính, chuyển đổi số, chiến lược năng lượng xanh, thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị nhà nước thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu suất làm việc.

Viện sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn Việt Nam phát triển để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, như lời đề nghị của Tổng Bí thư; sẵn sàng làm cầu nối để kết nối các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ tại Việt Nam, trong đó có tập đoàn Oracles.

Ông Tony Blair bày tỏ vui mừng với những hợp tác của Viện Tony Blair với các đối tác tại Việt Nam, tin tưởng những năm tới sẽ có thêm nhiều hợp tác nữa sẽ được triển khai hiệu quả.

Đánh giá cao những đề xuất của ông Tony Blair, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với các mục tiêu phát triển đất nước; đề nghị Viện Tony Blair tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chính phủ số, kinh tế số, phát triển bền vững, năng lượng sạch, giáo dục - đào tạo và y tế.