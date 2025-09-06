Thủ tướng: Thanh tra lĩnh vực ngân hàng, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, sáng 6/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ cần kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn (về lương thực thực phẩm, thu - chi nhân sách, xuất nhập khẩu, an ninh năng lượng, cung cầu lao động), thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Cùng với đó là rà soát các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm 2021-2025, những chỉ tiêu đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu đạt bằng được; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương 12, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước; kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ. Cần thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; huy động, dẫn dắt đầu tư xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình. Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Nhiệm vụ tiếp theo được Thủ tướng đề cập là triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, đột phá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do; các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các nghị định để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025 của Quốc hội về trung tâm tài chính quốc tế, hoàn thành trước 15/9.

Thủ tướng cũng đặc biệt yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Phải chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp về: Phát triển văn hoá, xã hội; bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là thuốc chữa bệnh, thực phẩm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu dự án điện hạt nhân phải được phê duyệt sớm; giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng chiến lược phát triển điện hạt nhân.

Đồng thời, phải khẩn trương chuẩn bị triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm chỉ đạo, chuẩn bị họp Ủy ban liên Chính phủ để thúc đẩy sớm.

Về việc xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú kiên cố tại các xã biên giới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định các trường, Bộ Xây dựng thiết kế chuẩn, Bộ Tài chính cân đối ngân sách, cùng các địa phương khởi công đồng loạt với tinh thần ngân sách nhà nước là chính, đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ trong năm 2025.