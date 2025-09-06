Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét thao túng thị trường vàng

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra sáng 6/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong nước tháng 8 tốt hơn tháng 7, quý sau tốt hơn quý trước, 8 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, quan tâm, thúc đẩy.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác an sinh xã hội, cơ bản không để ai bị thiếu ăn thiếu mặc hay thiếu trường học; chăm lo tốt cho năm học mới, hỗ trợ ăn trưa và giảm học phí cho học sinh.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phân tích sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới; thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân, sản xuất kinh doanh.

Nhận định việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường.

"Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường", Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng cũng cho rằng cần đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây trên thị trường chứng khoán, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không, còn nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt.

Nêu rõ chúng ta phải phát triển nhanh, bền vững, trong đó mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay là mục tiêu khó nhưng khó mấy cũng phải làm, không thể không làm và có điều kiện để làm, Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu cao, tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Điều rất thuận lợi của chúng ta là người dân giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và luôn rất sáng tạo", Thủ tướng nói.

Với nhiệm vụ thời gian tới, nhất là đạt mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để bảo đảm phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực.

Các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì cả nước mới tăng trưởng. Các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đây cũng là giải pháp khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng gợi ý, sau khi kết thúc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cần nghiên cứu tiếp tục tổ chức các hội chợ mùa thu, hội chợ dịp Tết để giới thiệu, quảng bá hàng hóa, sản phẩm, thúc đẩy giao lưu, liên kết sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải nêu bật các bài học kinh nghiệm, những giải pháp trọng tâm trong bảo đảm công tác an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, y tế cho nhân dân; ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai; xử lý ngay và nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm liên quan thao túng thị trường, găm hàng đội giá, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái…

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng phụ trách phải vào cuộc, các cơ quan liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, nắm bắt tình hình kỹ hơn, chắc hơn trong lĩnh vực quản lý, phụ trách, nhất là với những diễn biến mới, vấn đề nổi lên, phân tích kỹ hơn, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, trong đó có thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.