Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: VGP)

Cụ thể, tại Quyết định số 2166, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Công Hoàng sinh năm 1978, quê quán xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kiến trúc công trình, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

Trước khi được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Hoàng từng làm Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ), Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia.

Tại Quyết định số 2168, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Tâm Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Tâm Hiển sinh năm 1981, quê quán xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Hiển từng làm Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (cũ), Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (cũ), Bí thư Thị ủy Đức Phổ (cũ), Bí Thư Đảng ủy xã Khánh Cường.