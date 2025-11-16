Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Kuwait, bắt đầu chuyến thăm chính thức.

13h30 chiều 16/11 (tức 17h30 giờ Hà Nội), đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có thành viên Hoàng gia, Cố vấn Thủ tướng, Cựu Bộ trưởng Y tế Basel Humood AL Sabah; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal AI Hawaila; Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousuf Aya Alsabbagh và đại diện Vụ Lễ tân Văn phòng Thủ tướng.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait.

Quan chức bên phía Kuwait đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay.

Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Kuwait 3/2009).

Chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết số 34 và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận số 125 ngày 14/02/2025 của Ban Bí thư về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Kuwait, chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng sẽ hội đàm với các nhà Lãnh đạo cấp cao Kuwait. Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp và làm việc với một số bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực quan trọng của Kuwait.

Trong chuyến thăm chính thức Kuwait, Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng sẽ gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait; tiếp một số tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait; phát biểu chính sách; thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa tiêu biểu....

Kuwait là nước đầu tiên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 10/01/1976). Việt Nam và Kuwait tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học..., thường xuyên trao đổi đoàn song phương trên các kênh, các cấp.