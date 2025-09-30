Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2159 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/9.

Ông Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).