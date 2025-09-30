Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc.

Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk gồm 21 người.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Trần Trung Hiển giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy