Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật, Cử nhân điều tra tội phạm xâm phạm quốc gia.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an Đắk Lắk; Giám đốc Công an Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 25/1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho đến nay.

Theo Quyết định chỉ định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó Ban Thường vụ có 15 người.

Ngoài Bí thư Tỉnh ủy, Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó Bí thư gồm: bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700 km², dân số trên 4,5 triệu người với 95 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo văn kiện được thông qua tại Đại hội, Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.