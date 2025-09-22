Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 22/9, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 31 (kỳ họp chuyên đề) tập trung thảo luận, quyết nghị một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Theo đó, các đại biểu thống nhất tín nhiệm 100% (56/56 đại biểu) bầu ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đỗ Phương)

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Khắng cho rằng sự tin tưởng, tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh là khích lệ, động viên quý giá, tạo động lực mạnh mẽ để ông vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi trọng trách, nhiệm vụ mới được giao trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng bày tỏ quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai có hiệu quả cao nhất các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Đỗ Phương)

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nêu trọng tâm xây dựng môi trường làm việc và môi trường sống, trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn hơn; tập trung điều hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động minh bạch, kỷ cương, kiến tạo, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, nhằm mục tiêu phục vụ Nhân dân tốt hơn'.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cũng khẳng định tập trung xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch với phương châm ưu tiên: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; Phát triển kinh tế cửa khẩu, cảng biển, logicstics; Phát triển văn hóa, du lịch gắn kết với phát triển thương mại, dịch vụ; Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn gắn với công nghiệp chế biến, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Đỗ Phương)

Trước đó vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Bùi Văn Khắng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.