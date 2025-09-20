Sự cố 'thót tim' ngay trước chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

(VTC News) -

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 19/9 tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Người đẹp Nguyễn Thanh Thảo đến từ TP.HCM đã vượt qua 29 thí sinh để giành chiến thắng chung cuộc. Ngôi vị Á hậu 1,2,3 và 4 lần lượt gọi tên Phạm Thị Phương Vy, Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, Nguyễn Thị Diễm Châu và Nguyễn Thị Khánh Huyền.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, tổng đạo diễn Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Hải Triều cho biết ngay trước thềm chung kết, anh và ê-kíp hoang mang khi hay tin về cơn bão số 8 đổ bộ biển Đông. Hiện tại, dù cuộc thi đã diễn ra suôn sẻ nhưng khi nhớ lại, nam MC vẫn không khỏi "thót tim".

Đạo diễn Hải Triều kể về sự cố khó quên ngay trước thềm chung kết.

“Thời điểm đó, chúng tôi dặn nhau phải luôn bình tĩnh, chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo phần trình diễn của thí sinh, ca sĩ khách mời và tránh làm ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi của khán giả.

Tôi còn chuẩn bị nhiều phân đoạn bay flycam để phô diễn những hình ảnh đẹp nhất của Vĩnh Hy, để nếu gặp tình huống xấu nhất, chúng tôi vẫn có được những cảnh quay quảng bá vùng đất này”, anh chia sẻ.

Top 5 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

Nói thêm về chương trình, Hải Triều cho biết anh hạnh phúc khi lần nữa trở lại Vĩnh Hy, nơi từng đăng cai Nam vương Du lịch Thế giới để đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.

Lần này, cuộc thi được tổ chức với sân khấu lớn hơn, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Với anh, đây vừa là thuận lợi vừa là áp lực, khi phải nỗ lực vượt qua định kiến về một MC chuyển sang làm đạo diễn.

Theo Hải Triều, việc duy trì tính chuyên nghiệp của cuộc thi là điều anh tâm đắc nhất. Trong suốt quá trình, anh cùng ê-kíp và các thí sinh đã tập luyện nghiêm túc, đảm bảo mọi người tỏa sáng trên sân khấu. Tổng đạo diễn cũng chú trọng đường hình để khán giả xem livestream có thể theo dõi hành trình của thí sinh, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi.

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam diễn ra thành công.

Nói về tân hoa hậu, Hải Triều nhận xét Nguyễn Thanh Thảo là một cô gái hiền lành, có trình độ ngoại ngữ, kiến thức, sự cầu tiến và nỗ lực không ngừng. Trong những ngày tập luyện, anh nhận thấy Thanh Thảo không ngừng cố gắng, lắng nghe những lời góp ý từ mọi người.

“Tôi tin với những phẩm chất đó, cô gái này sẽ tiếp tục tỏa sáng và giữ được sứ mệnh yêu đại dương, yêu môi trường trong hành trình đương nhiệm của mình”, nam đạo diễn bày tỏ.