Nữ MC giành ngôi vị Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 thay đổi thế nào sau 2 năm?

(VTC News) -

Giang Thái (tên đầy đủ là Thái Đào Trúc Giang) sinh năm 1997. Năm 2023, Giang Thái đăng quang ngôi vị Á hậu 4 tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023.

Trước đó, cô hoạt động ở lĩnh vực MC, từng vào top 10 Én vàng 2019 và giành giải "The Best Voice" tại Gương mặt truyền hình 2022. Người đẹp là gương mặt quen thuộc trong các chương trình của Đài Truyền hình HTV.

MC Giang Thái giành Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023.

Sau khi giành vương miện Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương 2023, Giang Thái có nhiều cơ hội để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Cô không chỉ xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ mà còn trở thành MC song ngữ được nhiều người yêu thích.

Chia sẻ về hành trình 2 năm đương nhiệm, Giang Thái nói thay đổi lớn nhất với cô chính là sự trưởng thành, đặc biệt là trong cách ứng xử. Danh hiệu Á hậu Đại dương Việt Nam nhắc nhở người đẹp 9X về việc mỗi lời nói, hành động của mình đều đại diện cho hình ảnh cô gái hiện đại, nên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu như trước đây, Giang Thái có phần bộc trực, phản ứng theo cảm xúc thì ở hiện tại, cô học cách tìm hiểu, suy nghĩ thấu đáo trước khi phát ngôn.

“Khi đã là Á hậu, tôi luôn cân nhắc hình ảnh của mình, và sự tự tin của một người đẹp chắc chắn sẽ có một sức nặng khác. Danh hiệu giúp tôi có thêm niềm tin vào bản thân, nhiều cơ hội hơn, cũng như sự tự tin để khẳng định khả năng của mình”, cô bộc bạch.

Giang Thái ngày càng trưởng thành sau 2 năm đăng quang.

Người đẹp cũng không ngần ngại thừa nhận cát-xê thay đổi sau khi giành danh hiệu Á hậu Đại dương Việt Nam. Dù không tiết lộ con số cụ thể song người đẹp 9X cho biết sự điều chỉnh này là hoàn toàn hợp lý.

Theo Giang Thái, việc tăng cát-xê là minh chứng cho sự cố gắng và giá trị lao động. Tuy nhiên, điều cô luôn giữ vững là mức chi phí dù có thay đổi thì vẫn đảm bảo hợp lý và công bằng. Cô muốn những người đã đồng hành cùng mình từ trước khi có danh hiệu vẫn cảm thấy thoải mái khi hợp tác.

Nói về việc mỗi năm có thêm nhiều hoa, á hậu, Giang Thái cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng, chứng minh thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng tài năng, xinh đẹp và bản lĩnh. Theo Giang Thái, sự cạnh tranh còn phụ thuộc vào uy tín, năng lực cá nhân. Cô tin rằng nếu bản thân cố gắng và có năng lực sẽ không cần lo sợ bị thay thế.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Giang Thái.

Dù có được những “quả ngọt” song Giang Thái cũng có nhiều trăn trở sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Bản thân cô tiếc nuối vì chưa có dự án cộng đồng đúng như kỳ vọng khi tham gia đấu trường nhan sắc này.

“Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phụ nữ, nhất là người phụ nữ trong thời đại mới. Những gì tôi đã thực hiện, như Son Show by Giang Thái - chuỗi series dành riêng cho phụ nữ hiện đại. Tuy có ý nghĩa nhưng vẫn chưa thật sự rực rỡ hay tạo được sức lan tỏa lớn”, nàng hậu trải lòng.

Nói về kế hoạch trong thời gian tới, Giang Thái cho biết cô đang ấp ủ nhiều dự định cho sự nghiệp, khẳng định sẽ tiết lộ trong thời gian sớm nhất.