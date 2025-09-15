Nhan sắc đời thường ít phấn son của tân Miss Grand Vietnam 2025

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm.
Từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024, cô trở lại sân chơi nhan sắc này với nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành.
Không chỉ gây ấn tượng với sắc vóc, Yến Nhi còn ấn tượng bởi hành trình học vấn. Nguyễn Thị Yến Nhi hiện đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến.
Đời thường, người đẹp tự tin diện những trang phục trẻ trung, đúng với độ tuổi 21.
Nàng hậu hướng đến phong cách nữ tính, điệu đà, tập trung khai thác đường cong. Có vóc dáng mảnh mai, Yến Nhi thường ưu tiên chọn crop top tôn lợi thế eo thon.
Khi không trang điểm quá kĩ, người đẹp Đắk Lắk vẫn sở hữu nụ cười tươi tắn cùng gương mặt nhỏ.
Yến Nhi có ngoại hình cân đối, làn da sáng. Giám khảo Lê Hoàng Phương từng nhận xét nàng hậu tạo thiện cảm với người đối diện bằng nụ cười.
Bên cạnh đó, Yến Nhi cũng khiến khán giả bất ngờ với gia thế của mình. Theo đó, bố của nàng hậu làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số. Sự phấn đấu của Yến Nhi càng khiến khán giả ngưỡng mộ.
Trở thành Miss Grand Vietnam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ rằng chỉ cần đủ quyết tâm, ai cũng có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng.