Gia cảnh đặc biệt của Miss Grand Vietnam 2025: Bố làm phụ hồ, mẹ bán vé số

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam) với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi, đến từ Đắk Lắk. Ngay từ đầu cuộc thi, cô được dự đoán là gương mặt sáng giá.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng sự tự tin, hoa hậu Yến Nhi còn khiến nhiều người xúc động bởi hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Theo thông tin từ Ban tổ chức, Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TP.HCM).

Cô lớn lên trong gia đình nghèo khó, bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số suốt hơn 20 năm để nuôi ba anh em ăn học. Những năm gần đây, khi việc bán vé số không đủ chi phí để trang trải cuộc sống gia đình, mẹ Yến Nhi phải theo chồng đi phụ hồ để có thêm thu nhập.

Hoa hậu Yến Nhi xuất thân trong gia đình không khá giả.

Tại đêm chung kết, bố mẹ Yến Nhi, em trai xuất hiện giản dị trên hàng ghế khán giả để ủng hộ con gái. Cả hai chia sẻ, chiều hôm trước vẫn đi làm hồ ở Quy Nhơn, đến tối mới vội vã bắt xe lên TP.HCM để kịp có mặt cổ vũ con gái trong đêm chung kết, ai nấy đều chưa bao giờ nghĩ con gái mình sẽ đăng quang hoa hậu.

Theo mẹ Yến Nhi, ngay từ nhỏ, con gái thủ thỉ với bố mẹ rằng sau này lớn lên muốn thi hoa hậu. Biết con có ước mơ, gia đình không cản mà luôn động viên tinh thần để con có thể hoàn thành được ước mơ của mình.

Khi bước vào giảng đường đại học, nàng hậu bắt đầu tự lập, tự xoay sở chi phí ngoài học phí mà bố mẹ gửi. Dù bận rộn học tập, Yến Nhi vẫn nỗ lực tham gia các cuộc thi nhan sắc, dần khẳng định bản thân qua nhiều thành tích trước khi ghi dấu tại Miss Grand Vietnam 2025.

Sau giây phút đăng quang, bố mẹ Yến Nhi không đặt kỳ vọng đổi đời từ ánh hào quang của con, chỉ mong con tự lo được cho bản thân và sự nghiệp.

Hoa hậu Yến Nhi bên bố mẹ và em trai.

Sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, Yến Nhi sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Năm 2024, cô từng tham gia cuộc thi này và dừng chân ở top 15 chung cuộc.

Nàng hậu có nhiều thành tích nổi bật như tham gia bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài “Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk", đạt giải Đồng Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch Trường Đại học Văn Hiến năm 2023, giải "Xử lý tình huống hay nhất" tại Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch, Á quân 1 cuộc thi Người mẫu ảnh MITC năm 2022.

Cô cũng nhiều lần thể hiện khả năng thuyết trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và mạch lạc. Đây là yếu tố quan trọng cho đại diện sắc đẹp quốc tế.

Với chiến thắng này, Yến Nhi có 2 tuần chuẩn bị để đại diện Việt Nam tranh tài Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.