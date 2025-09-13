Ngắm nhan sắc top 10 ứng viên Miss Grand Vietnam 2025

Sau nhiều tháng tranh tài, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sẽ diễn ra vào tối 14/9 tại TP.HCM. Người đẹp Lê Thị Thu Trà đang là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Thí sinh đến từ Nghệ An này sinh năm 2002, từng đoạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường đại học Thương mại 2021; top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Không chỉ có sắc vóc nổi bật, Lê Thị Thu Trà còn sở hữu thành tích học tập cùng kinh nghiệm thi nhan sắc. Cô từng tốt nghiệp loại giỏi và đang học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Người đẹp từng nhận bằng khen sinh viên giỏi, đoàn viên xuất sắc.
Nguyễn Thị Yến Nhi, đến từ Đắk Lắk cũng đang là người đẹp được dự đoán sẽ đăng quang. Sinh năm 2004, người đẹp này từng là một trong những gương mặt tiềm năng và lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2024. Trở lại mùa giải 2025, mỹ nhân 10X cho thấy sự trưởng thành qua từng vòng thi. Yến Nhi hiện được xem là đối thủ nặng ký tại cuộc thi khi lọt top 5 thí sinh diễn áo tắm đẹp nhất và top 5 người đẹp thời trang.
Sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo 85-61-93cm, Mlô H Senaivi đang nằm trong số những thí sinh nổi bật nhất cuộc thi. Sinh năm 2001 tại Đắk Lắk, cô gái 24 tuổi vượt qua nhiều rào cản, trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Bên cạnh sắc vóc, mỹ nhân 10X còn gây chú ý khi đạt được nhiều học bổng từ các trường đại học ở nước ngoài. Không chỉ vậy, Senaivi còn thành thạo 3 ngôn ngữ, có kinh nghiệm làm MC song ngữ.
Người đẹp Đinh Y Quyên sinh năm 1997, quê Gia Lai. Với chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng gợi cảm, Y Quyên liên tục nhận được chú ý trong các vòng thi phụ. Cô hiện là bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu - Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng học vấn tốt, Y Quyên được dự đoán sẽ chắc suất trong top 5 chung cuộc.
Trần Như Ngọc (Lily Chen) là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Mỹ nhân Tây Ninh sinh năm 1995 hiện là doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, người mẫu ảnh, MC. Lily Chen từng đoạt danh hiệu Á quân "Tình Bolero 2019", Á quân "Én Vàng 2022". Điều đặc biệt của Lily Chen so với các ứng viên khác, đó là cô là giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của cuộc thi Miss Grand Vietnam.
Một đại diện nổi bật của TP.HCM là Nguyễn Phương Hoa, sinh năm 1995. Cô sở hữu kinh nghiệm dày dặn khi từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam như "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018", "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019", "Miss World Vietnam 2019"… Hiện tại, cô đang là Trưởng phòng ngành hàng tiêu dùng nhanh một công ty. Ngoài ra, mỹ nhân 9X còn được đánh giá cao khi thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung.
Phan Như Thùy được xem là một gương mặt tiềm năng sẽ giành vương miện. Cô sinh năm 1995, quê Đà Nẵng và đang là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với vai trò ca sĩ. Như Thùy từng giành ngôi vị Á quân "Tuyệt đỉnh song ca 2016", Á quân "Hãy nghe tôi hát 2021", Top 7 "Giai điệu chung đôi", Quán quân "Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội" (nhóm nhạc kịch Buffalo). Việc đã quen với ánh đèn sân khấu giúp Như Thùy là thí sinh nổi bật nhất trong nhiều phần thi phụ của cuộc thi.
Nguyễn Thị Kiều My, sinh năm 1999 là thí sinh từng gây ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2022. Với lần trở lại năm nay, người đẹp Tây Ninh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về sắc vóc lẫn khả năng trình diễn. Sau 3 năm trở lại với cuộc thi, Kiều My nhận ra việc mình đến với nghệ thuật chỉ vì tình yêu và mong muốn cống hiến chính là điều quý giá và đặc biệt. Cô muốn một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn để toả sáng.
Bùi Thu Thuỷ sinh năm 2003 đến từ Hưng Yên. Người đẹp này từng đại diện Việt Nam thi Miss Tourism World - China 2024. Ngoài ra, cô còn sở hữu nhiều thành tích đáng nể như Đại sứ Miss Tourism Global Queen 2024, Top 6 Best Talent tại cuộc thi Miss Tourism World - China 2024 và Á hậu 3 Fitness Supermodel Việt Nam 2023.
Người đẹp Nguyễn Hồng Ngân sinh năm 2000, quê TP.HCM cũng là gương mặt để lại nhiều ấn tượng qua các phần thi. Miss Grand Vietnam 2025 giúp cô khám phá bản thân, đối diện với những nỗi sợ, dũng cảm bước ra ánh sáng. Cô được dự đoán sẽ làm nên chuyện trong chặng đua cuối cùng.