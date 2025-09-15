(VTC News) -

Tối 14/9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi.

Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân và Lê Thị Thu Trà (Nghệ An). Á hậu 3 là Đinh Y Quyên (Gia Lai), trong khi Á hậu 4 gọi tên La Ngọc Phương Anh (An Giang).

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Người đẹp này từng là một trong những gương mặt tiềm năng và lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2024. Trở lại mùa giải 2025, mỹ nhân 10X cho thấy sự trưởng thành qua từng vòng thi. Yến Nhi hiện được xem là đối thủ nặng ký tại cuộc thi khi lọt top 5 thí sinh diễn áo tắm đẹp nhất và top 5 người đẹp thời trang.

Trở lại đường đua nhan sắc, Yến Nhi mong muốn tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, trở thành người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái. Cô chia sẻ cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình để kể câu chuyện của mình, nỗ lực học tập, đam mê quảng bá văn hóa.

Yến Nhi nói: "Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng đến các bạn trẻ rằng chỉ cần đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng cho mình".

Khoảnh khắc đăng quang, Nguyễn Thị Yến Nhi đội chiếc vương miện mang tên Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang. Tác phẩm nghệ thuật này được chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 1.800 giờ, từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo.

Vương miện không chỉ là biểu tượng sắc đẹp mà còn ẩn chứa ba giá trị thiêng liêng: ánh sáng mặt trời – khởi nguồn và khát vọng, lúa vàng – biểu tượng của sự thịnh vượng, và phù sa – cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập từ năm 2013. Cuộc thi thu hút nhiều thí sinh trên thế giới, được đánh giá thuộc 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia. Tại Việt Nam, cuộc thi đã tổ chức tới mùa giải thứ 4.

Trước đó, các người đẹp từng đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương và Võ Lê Quế Anh. Với chiến thắng này, Nguyễn Thị Yến Nhi sẽ là người đẹp đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.